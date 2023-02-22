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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины обстреляли приграничный город Шебекино.

По предварительным данным, пострадавших нет. Разрушения зафиксированы в трех домах частного сектора, в которых выбиты окна, посечены заборы и фасады. Оперативные службы выполняют подомовый обход территории.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что им приходят SMS-оповещения об обстреле, в которых говорится о необходимости спуститься в укрытие.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. На границе возводится засечная оборонительная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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