У берегов Кабардинки образовалась нефтяная пленка после крушения коморского сухогруза

У берегов Кабардинки образовалась нефтяная пленка после крушения сухогруза Seamark, ходившего под флагом Коморских островов. Об этом сообщает Морспасслужба.

В результате происшествия пленка нефтепродукта площадью 100 на 60 м образовалась на поверхности воды. Волной и течением пятно отнесло к берегу.

«Пленка дизтоплива разбивается штормовой волной. Суда Морспаслужбы "Меркурий" и "Николай Семенченко" остаются в районе затопленного судна. Проводится мониторинг обстановки»,— говорится в сообщении.

Всего на борту судна было 7 тонн дизтоплива. Власти Геленджика заявили, что угрозы окружающей среде нет, поскольку сухогруз перевозил 3 тонны кальцита (мела).

Крушение Seamark произошло днем 21 февраля. В результате шторма судно переломилось на две части. Корма сухогруза затонула, в то время как носовая часть оставалась на плаву. Спасательные бригады обнаружили и эвакуировали 11 членов экипажа. Второй помощник капитана в результате происшествия погиб. Еще один член экипажа находился в тяжелом состоянии. Остальных моряков доставили в городскую больницу Новороссийска с переохлаждением.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram