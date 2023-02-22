Губернатор Кубани с министром МЧС России прибыли на место схода лавины в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с министром МЧС России Александром Куренковым провели рабочий день в Сочи, где 20 февраля сошла лавина. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На месте схода снежной лавины оценим ход восстановительных работ»,— сообщил Вениамин Кондратьев.

Днем 20 февраля в горах Сочи, между курортами «Газпром Альпика» и «Роза Хутор», сошла лавина. Сошедшая в Красной Поляне лавина повредила водопроводы, обеспечивающие водой Горную Олимпийскую деревню. Штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено до 24 февраля.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram