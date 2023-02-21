В горах Сочи до 24 февраля объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

С 18 часов 21 февраля и до 18 часов 24 февраля в горах Сочи выше 500 м будет лавиноопасно. В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

В ведомстве отметили, что в районах схода лавин в снегопад и непогоду не рекомендуется выходить на улицу. При выходе в горы необходимо следить за изменением погоды, а также знать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

В МЧС напомнили, что чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Татьяна Ручкина

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