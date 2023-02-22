Глава МИД Словакии послал Орбана русским матом

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в очередной раз раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его «карпатским коллаборантом» России, а после послал его и других «коллаборантов» матом на русском языке.

«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". <...> Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански»,— написал господин Качер в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, Словакия — часть развитого мира, поэтому он «не хочет, чтобы мы "делали как Орбан"».

На слова словацкого министра отреагировал председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет. Он посоветовал господину Качеру обратиться к психиатру. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер согласился с мнением депутата и назвал Растислава Качера провокаторам. «Мы не поддадимся на провокацию»,— добавил госсекретарь (цитата по Mandiner).

Венгрия запрещает поставки оружия Украине через свою территорию, а также выступает против энергетических санкций против России. Господин Орбан на прошлой неделе заявил, что Будапешт не разрывает связи с РФ, потому что это противоречит национальным интересам.

Леонид Уварчев