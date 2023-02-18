Орбан заявил о поддержке конфликта на Украине всеми странами НАТО и ЕС, кроме Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что все государства—члены ЕС и НАТО выступают за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии. Об этом он заявил, подводя политические итоги 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Венгрия до сих пор не поставляет оружие и не разрывает связи с Россией, потому что это противоречит национальным интересам»,— сказал господин Орбан, отметив, что Венгрия — на стороне мира (цитата по Napi).

«Мы хотим и дальше заводить друзей во внешней политике, а не врагов»,— сказал венгерский премьер. По его словам, не нужно отказываться от своих целей на фоне эффекта от западных санкций, нужно лишь изменить средства.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква напомнил о позиции Венгрии, которая отказывается поставлять Киеву оружие, и сообщил, что Виктора Орбана пригласили на Украину. Если визит состоится, то это станет шансом поговорить «предметном и продуктивно», отметил господин Жовква.

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Мария Федотова