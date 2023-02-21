Байден заявил, что США и G7 спасли мир от голода

Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве упомянул продовольственный кризис, преодолению которого, по его словам, содействовали Вашингтон и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Из-за трудностей с экспортом украинского зерна они решили увеличить объем поставок продовольствия, сказал он.

Обострился всемирный продовольственный кризис, особенно от которого страдают страны Африки и бедные страны, заявил господин Байден. «США и ''большая семерка'' и другие партнеры решили урегулировать кризис и увеличить объем поставок продовольствия»,— отметил президент США. Он отметил, что его жена, Джилл Байден, в том числе в рамках борьбы с продовольственным кризисом на этой неделе посетит Африку. По данным Белого дома, которые передает AFP, госпожа Байден посетит Намибию и Кению с 22 по 26 февраля.

Сделка, регулирующая экспорт зерна из украинских портов, была заключена в Стамбуле 22 июля и действовала до 19 ноября. 17 ноября сделка была автоматически продлена на 120 дней.

По данным российского МИДа, большая часть украинского зерна (47%) поступила в ЕС и Великобританию. В нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) в рамках соглашения было направлено только 3%.

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Мария Федотова