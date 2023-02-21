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Коммерсантъ FM
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Лавров назвал визит Байдена в Киев спектаклем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал визит президента США Джо Байдена в Киев спектаклем. Министр заявил, что попытки спасения «нацистского режима» бесперспективны.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны»,— полагает господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Джо Байден нанес необъявленный визит в Киев 20 февраля. По информации источников Bloomberg, о нем знали не все даже в Пентагоне и в Белом доме. Как пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Россию предупредили о визите «за несколько часов». Однако Москва не стала давать гарантии безопасности на время визита.

В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день США объявили о выделении Украине помощи на сумму $460 млн. По словам украинского президента, он ведет с США переговоры о поставках дальнобойного оружия, которое не входили в прошлые пакеты военной помощи.

О визите — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

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