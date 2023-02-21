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Коммерсантъ FM
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«Транснефть» получила заявки от Германии и Польши о прокачке нефти во втором квартале

«Транснефть» получила заявки от Германии и Польши о прокачке казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» во втором квартале 2023 года. Об этом сообщил глава компании Николай Токарев.

Николай Токарев

Николай Токарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Николай Токарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти во втором квартале, насколько я знаю, есть, но как будет складываться обстановка, пока не знаю»,— сказал господин Токарев (цитата по «Интерфаксу»).

С марта 2022 года польский госконцерн Orlen перестал закупать спотовые партии российской нефти. Однако у компании заключен контракт о поставках нефти с «Татнефтью», предусматривающий поставки 200 тыс. т нефти в месяц. Он истекает в декабре 2024 года. Власти ФРГ говорили, что в 2023-м будут импортировать сырье из Казахстана по нефтепроводу «Дружба».

20 декабря Николай Токарев заявил, что «Транснефть» получила заявки о прокачке нефти от Польши на весь текущий год, от Германии — на первый квартал. В «Транснефти» сообщали, что в феврале готовы начать транспортировку 20 тыс. тонн нефти из Казахстана через Россию, Белоруссию, Польшу в Германию по северной ветке «Дружбы». При этом Польша согласилась принимать нефть из России и закупила 500 тыс. тонн энергоресурса за январь.

Подробнее о поставках казахстанской нефти в ФРГ — в публикации «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Милена Костерева

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