Путин: Запад потратил на украинский конфликт $150 млрд

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что страны Запада потратили на украинский конфликт $150 млрд. По его словам, поток денег не уменьшается, их тратят в том числе на поставки вооружений Киеву.

Господин Путин сказал, что, по данным Ассоциации экономического сотрудничества и развития, страны G7 потратили на помощь беднейшим государствам мира в 2020–2021 годы около $60 млрд. «На войну 150 (млрд), а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью? Об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? При этом поток денег на войну не уменьшается»,— утверждает он.

США с начала российской военной операции предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь более чем на $110 млрд. Во время визита в Киев вчера, 20 февраля, президент Джо Байден анонсировал новый пакет помощи на $500 млн. Эстония также предлагала странам Европы потратить $4 млрд на боеприпасы для Украины.

О помощи Киеву читайте в публикации «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Лаура Кеффер