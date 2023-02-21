Белоруссия перешла к «адекватному реагированию» на границе с Украиной

Белоруссия приступила к мерам «адекватного реагирования», поскольку вероятность вооруженных провокаций остается высокой. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них»,— сказал господин Ревенко в ходе брифинга (цитата по Telegram-каналу Минобороны Белоруссии).

При этом господин Ревенко назвал такую реакцию максимально сдержанной. «Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным»,— добавил он.

По словам Валерия Ревенко, вооруженный конфликт на Украине обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. Он также отметил, что на высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность в отношении Белоруссии, в том числе с применением беспилотников. В некоторых случаях белорусское оборонное ведомство фиксирует нарушения государственной границы страны в воздушном пространстве.

13 декабря 2022 года в войсках Белоруссии прошла внезапная проверка боевой готовности. В мае в Белоруссии была объявлена внезапная проверка сил реагирования. В июне белорусская армия провела тренировки по переходу с мирного на военное время. В том же месяце в республике были организованы мобилизационные учения.

Милена Костерева