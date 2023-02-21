Два приграничных села в Курской области попали под обстрел

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного Глушковского района.

По данным губернатора, всего зафиксировано семь прилетов: пять пришлись на район вышки сотовой связи в селе Веселое, а еще два — на территорию подстанции села Попово-Лежачи. В последнем населенном пункте повреждены хозяйственные постройки в двух домовладениях, пострадавших среди людей нет.

На части улиц нарушено энергоснабжение. Ремонтные бригады выехали на место для устранения последствий.

Вчера, 20 февраля, обстрелам подверглись села Гуево и Горналь в Суджанском районе и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших среди населения не было, но в населенных пунктах было нарушено энергоснабжение.

С апреля прошлого года в Курской области повышен уровень террористической опасности. За время проведения специальной военной операции в регионе от обстрелов погибли несколько человек, повреждения получили сотни зданий и сооружений. В связи с возможными диверсиями силовой блок Курской области с начала недели находится на усиленном режиме службы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж