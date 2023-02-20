Турция готова отдельно рассмотреть заявку на вступление Финляндии в НАТО

Поскольку, по мнению турецких властей, в Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана, Анкара готова отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО. Об этом генсеку альянса Йенсу Столтенбергу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО»,— сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном (цитата по «Голосу Америки» (признан СМИ—иностранным агентом)).

Господин Чавушоглу также заявил, что Анкара не допустит связывания вопроса закупок у США истребителей F-16 с условиями по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее о связи этих процессов писали турецкие СМИ, в том числе Hurriyet.

15 февраля господин Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все условия Турции, необходимые для вступления в НАТО. Процесс вступления североевропейских стран в альянс, начатый еще весной 2022 года, был заблокирован Турцией. Анкара потребовала от Финляндии и Швеции признать курдские организации террористическими и выдать турецкой стороне тех, кого она считает преступниками.

Подробнее о требованиях Турции — в материале «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Андрей Сапожников