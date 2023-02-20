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Коммерсантъ FM
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Президент Польши призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности по окончании конфликта

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны НАТО предоставить Украине «послевоенные гарантии безопасности». Он считает, что обещание таких гарантий от альянса было бы важно для Украины и для «морального духа ее солдат». По словам господина Дуды, Украина знает, что сейчас не может вступить в НАТО, но тем не менее ожидает от альянса партнерства с «какими-то гарантиями безопасности».

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Анджей Дуда

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Это заявление польский президент сделал накануне визита в страну президента США Джо Байдена, который состоится 20–22 февраля. Он, в частности, выступит с речью по случаю годовщины начала военных действий. Местные СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что его мирный план включает гарантии безопасности со стороны США, Китая и «крупных держав».

О запланированном визите господина Байдена в Варшаву — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер

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