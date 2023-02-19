СМИ: обменянная на Бута баскетболистка Грайнер подписала контракт с клубом WNBA

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, в августе 2022 года отправленная в российскую колонию по обвинению в контрабанде наркотиков и в ноябре вернувшаяся в США в результате обмена, подписала контракт с женским клубом Phoenix Mercury. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриттни Грайнер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бриттни Грайнер

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Согласно многочисленным сообщениям, Грайнер повторно подписала контракт с Phoenix Mercury сроком на один год»,— говорится в материале USA Today.

Бриттни Грайнер выступала за Phoenix Mercury с 2013 года. С 2015 по 2022 год она также играла за «УГМК Екатеринбург». В феврале 2022 года баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево, после того как в ее багаже был обнаружен вейп с гашишным маслом.

4 августа 2022 года Химкинский суд Московской области приговорил спортсменку к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. 8 декабря она была обменяна на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. После обмена Бриттни Грайнер заявила, что намерена продолжить играть за Phoenix Mercury в этом сезоне.

О реакциях на обмен читайте в материале «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Андрей Сапожников