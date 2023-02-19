Несгоревшие обломки корабля «Прогресс МС-21» затонули в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» после сведения с орбиты вошел в атмосферу и разрушился. Его несгоревшие элементы упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщил «Роскосмос» в Telegram. Его сведение с орбиты было отложено после отстыковки от Международной космической станции (МКС) из-за поиска повреждений, которые могли привести к разгерметизации.

«Прогресс МС-21» проработал на МКС три с половиной месяца. Он был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а». Корабль доставил больше 2,5 т грузов.

11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла разгерметизация, в день стыковки другого корабля — «Прогресса МС-22». Инцидент произошел вскоре после того, как был поврежден контур корабля «Союз МС-22». «Прогресс МС-21» был отстыкован от МКС 18 февраля, в тот же день планировалось его сведение с орбиты. Однако решение отложили для анализа данных внешней поверхности корабля.

Леонид Уварчев