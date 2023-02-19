Главные новости к утру 19 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь. По его словам, Пекин также рассматривает возможность отправки оружия Москве. Господин Блинкен во время встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях в случае поддержки РФ в конфликте на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Россия потерпела поражения на Украине. Вместе с тем он не поддержал тех, кто выступает за ее полный разгром, в том числе на территории самой РФ.

В Дамаске 5 человек погибли, 15 пострадали при авиаударе по жилому кварталу. Сирия обвинила в ракетном обстреле Израиль.

39-й президент США Джимми Картер отказался от лечения. Он проведет оставшееся время с семьей, получая хосписную помощь. Экс-президенту 98 лет. В должности главы государства он подписал с Леонидом Брежневым договор об ограничении стратегических вооружений, который не был ратифицирован США на фоне ввода СССР войск в Афганистан. В тот же период Вашингтон бойкотировал летние Олимпийские игры в Москве.