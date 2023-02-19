Американские власти общались с Маском о решении ограничить работу Starlink на Украине

Власти США вели переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском насчет решения ограничить работу проекта Starlink на территории Украины по части управления дронами. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он не привел никаких подробностей.

«Я не могу поделиться какими-либо разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры»,— сказал господин Блинкен NBC News (цитата по Reuters).

SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink после ввода войск России на Украину. В декабре на Украине сообщали, что получат еще 10 тыс. терминалов. В феврале американская компания ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи для управления беспилотниками. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл объяснила это тем, что компания не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей. Господин Маск говорил, что ограничение необходимо, чтобы не допустить эскалации конфликта в третью мировую войну.

Леонид Уварчев