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Коммерсантъ FM
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Пострадавшую от удара ножом в Химках школьницу выписали из больницы

Пятиклассницу, на которую одноклассница напала с ножом в лицее в Химках, выписали из больницы. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Наш маленький герой Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась. В подарок от главы Химок Дмитрия Волошина на выписку наша малышка получила хомяка»,— написала госпожа Мишонова в Telegram.

Инцидент произошел 7 февраля. По информации СМИ, школьницы были подругами, но поссорились. Соню госпитализировали в тяжелом состоянии, через сутки она пришла в сознание. Возбуждены дела о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий на территории образовательного учреждения (ст. 293 УК РФ). Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Лаура Кеффер

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