Школьница, пострадавшая при нападении одноклассницы в Химках, пришла в сознание

Ученица пятого класса Соня, на которую накануне одноклассница напала с ножом в лицее в Химках, пришла с сознание. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, навестивший девочку в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев и Соня

Фото: @vorobiev_live Андрей Воробьев и Соня

Фото: @vorobiev_live

По его словам, у девочки много ран, но внутренние органы не задеты. «Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ»,— написал он в Telegram.

Инцидент произошел вчера, 7 февраля. По информации СМИ, школьницы были подругами, но поссорились. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий на территории образовательного учреждения (ст. 293 УК РФ). Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Лаура Кеффер