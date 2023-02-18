Нидерланды направят Украине 5 млн энергосберегающих лампочек

Правительство Нидерландов отправит Украине 5 млн энергосберегающих лампочек, необходимых для снижения нагрузки на украинскую электросеть. Об этом сообщила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер по итогам встречи с министром экономики Украины Юлией Свириденко, состоявшейся в Киеве вчера, 17 февраля.

В пресс-релизе на сайте нидерландского правительства говорится, что поставки ламп осуществляются в рамках украинской инициативы Enlighten Ukraine. Она предполагает замену 50 млн ламп накаливания энергосберегающими лампочками. Благодаря этому экономия электроэнергии должна составить 10%. Страны Евросоюза (ЕС) уже поставили Украине 30 млн энергосберегающих лампочек.

В 2022 году Нидерланды выделили более €60 млн на гуманитарную помощь Украине. Глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра говорил, что власти страны рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16, если получат соответствующую просьбу. Нидерланды включили в коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard 2, но позднее страна отказалась от этого.

О поддержке Украины странами Запада — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Лаура Кеффер