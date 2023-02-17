Небензя: Совбез ООН не смог поддержать мир в случае с Минскими соглашениями

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез организации в ситуации с Минскими соглашениями не справился со своей прямой обязанностью — поддержанием мира. Об этом господин Небензя сказал на заседании Совбеза ООН в связи с годовщиной резолюции совета, утвердившей комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

«Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совета в области превентивной дипломатии, которую многие из вас называют одной из важнейших задач этого органа»,— заявил постпред РФ при ООН, отметив, что процесс провалился, вопреки заявлению председателя Совбеза в поддержку этого процесса.

Василий Небензя выразил разочарование в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, «она подрывает авторитет СБ, не справившегося со своей прямой функцией — поддержанием международного мира и безопасности».

Господин Небензя вспомнил недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда, а также бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые, по словам постпреда, дали понять, что Запад имитировал конструктивный процесс по Минским соглашениям.

Минский протокол — соглашение, подписанное 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривавшее, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Второе Минское соглашение — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений он не рассчитывал на их выполнение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия все же надеялась на то, что Минские соглашения будут соблюдаться всеми сторонами, но на финальных стадиях работы по выполнению соглашений появился пессимизм.

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Мария Федотова