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Коммерсантъ FM
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Захарова: Лавров был инициатором резолюции ООН по минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров был инициатором разработки резолюции Совета Безопасности ООН об обязательности выполнения Минских соглашений. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным»,— написала она в Telegram.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (России, Украины, ОБСЕ). Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

Накануне экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений он не рассчитывал на их выполнение. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия в ходе обсуждения соглашений приложила усилия, «чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж все-таки встать на путь реализации обязательств», которые они взяли на себя.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Владимир Путин счел это признанием обмана со стороны Запада. Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин утверждал, что госпожа Меркель убедила российского президента подписать Минские соглашения.

О российской военной операции на Украине и ее последствиях — в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

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