Из-за обстрела в белгородском селе повреждены газопровод и линии электропередачи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничных территорий региона. На этот раз снаряды упали в расположенном у границы селе Устинка Белгородского района.

Пострадавших, по данным главы региона, нет. Снаряды разбили окна и посекли фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Кроме того, повреждены линии электропередачи и газопровода. Для устранения последствий на место выехали оперативные службы, добавил Вячеслав Гладков.

Ранее сегодня, 16 февраля, под обстрел вооруженных сил Украины попал Шебекинский городской округ, где мужчина получил легкую контузию. От госпитализации он отказался. За день до этого системы противовоздушной обороны сбили ракету в Ивнянском районе.

После ввода войск России на Украину территория Белгородской области, в том числе областной центр, подвергается обстрелам. С апреля прошлого года в регионе действует повышенный уровень террористической опасности. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж