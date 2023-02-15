В Белгородской области система ПВО сбила ракету

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в Ивнянском районе в Белгородской области. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Ивнянском районе системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

После ввода войск России на Украину территория Белгородской области, в том числе областной центр, подвергается обстрелам. Власти часто сообщают о работе ПВО над регионом. Мэр Белгорода Валентин Демидов допускал, что в городе появится аллея в честь военнослужащих ПВО.

О событиях 357-го дня после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко