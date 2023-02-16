Турниры ATP и WTA

Турнир ATP ABN AMRO Open категории 500 в Роттердаме (Нидерланды)
Призовой фонд — €2,2 млн
Первый круг. Алекс Де Минор (Австралия)—Андрей Рублев (Россия, 2) 6:4, 6:4. Второй круг. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)—Грегуар Баррер (Франция) 6:4, 6:3. Даниил Медведев (Россия, 6)—Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) 6:2, 6:2.
Турнир WTA TotalEnergies Open категории 500 в Дохе
Призовой фонд — $780 тыс.
Второй круг. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)—Дарья Касаткина (Россия, 6) 6:3, 7:6 (9:7). Мария Саккари (Греция, 5)—Екатерина Александрова (Россия) 6:3, 6:2. 1/4 финала. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Белинда Бенчич (Швейцария, 7) отказ. Вероника Кудерметова (Россия, 8)—Кори Гауфф (США, 4) 6:2, 3:6, 6:1.