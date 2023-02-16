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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткоина выросла почти на 12%

Во время торгов 16 февраля стоимость биткоина достигла $24,698 тыс к 06:30 мск. Курс криптовалюты вырос на 11,7%, свидетельствуют данные Coindesk. К 06:35 мск рост стоимости биткона ускорился на 11,82, до $24,707 тыс.

В 2022 году убыточность биткоина составила при долгосрочных вложениях составила 62,8%. При спекулятивных вложениях можно было получить доход до 45%. По оценкам экспертов, доля биткоинов в портфелях российских инвесторов в 2022 году была ниже их доли на мировом рынке.

Подробнее о ситуации на рынке криптовалют — в материале «Ъ» «Криптоинвесторы тряхнули портфелями».

Олеся Павленко

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