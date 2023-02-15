Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 66%

Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли на 16%, до 35,8 млн куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. При этом запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза (ЕС) опустились до 65,66%, или 71,15 млрд куб. м газа. По состоянию на 13 февраля отбор газа из ПХГ составил 506 млн, а закачка — 20 млн куб. м.

Отопительный сезон в ЕС начался 14 ноября, с этого момента европейские страны отобрали из хранилищ 37 млрд куб. м газа. К концу января ПХГ в странах Европы были заполнены на 77,06%. В начале февраля поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали расти по мере того, как контрактные цены компании стали сближаться со снижающимися спотовыми котировками в Европе.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Америка подгружает Европе газа».

Лаура Кеффер