В Россию вернулись спасатели из Турции и Сирии

Российские спасатели завершили поисково-спасательную операцию в зоне землетрясения в Турции. Они прибыли в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России. Также 14 февраля в Россию вернулись спасатели, работавшие на месте землетрясения в Сирии.

«Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту. Более 150 специалистов ведомства работали в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вечером 14 февраля в Москву прибыли спасатели, которые принимали участие в ликвидации последствий землетрясения в Сирии. Всего Россия направила в страну более 50 человек.

9 февраля Россия вошла в международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в Турции. 14 февраля МЧС объявила о выводе группировки спасателей из зоны землетрясения. По данным к вечеру 14 февраля, в Турции погибли 35 тыс. человек. По оценке ВОЗ, число погибших в Сирии достигает 8,5 тыс человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пострадавшие второго сорта».

Олеся Павленко