Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч

Число погибших в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции увеличилось до 35 418. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее было известно о 31 643 жертвах землетрясений. Если учитывать землетрясение в Сирии, общее число погибших достигнет 41,2 тыс.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены»,— сказал президент Турции.

Господин Эрдоган также сообщил, что с территорий, затронутых землетрясением, были эвакуированы 2,2 млн человек, а 1,6 млн пострадавших получили временное жилье. Завалы разрушенных бедствием зданий продолжают разбирать 250 тыс. человек.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, а днем в центральной части страны — еще одно, магнитудой 7,7. В соседней Сирии, которую также затронуло землетрясение, по оценке ВОЗ, погибли 8,5 тыс. человек.

Анастасия Ларина