Япония закупит у США ракеты Tomahawk в самой последней модификации

Япония собирается закупить у США крылатые ракеты Tomahawk в самой последней модификации. У них будет возможность уклонения от перехвата. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Tomahawk, которые планирует закупить наша страна, — самой новейшей модификации. Они обладают различными способностями, включая возможность уклонения от перехвата»,— сказал Фумио Кисида (цитата по ТАСС). По его словам, покупка этих ракет необходима для повышения обороноспособности Японии.

О планах Японии закупить ракеты этого типа стало известно в октябре 2022 года. Тогда ожидалось, что их развертывание начнется в 2026 году. 14 февраля глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что Япония собирается приобрести у США ракеты Tomahawk. По информации Kyodo, Япония собирается приобрести около 500 ракет этого типа в 2023 финансовом году.

О военном сотрудничестве США и Японии — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».

Олеся Павленко