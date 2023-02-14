«Киодо»: Япония купит у США до 500 ракет Tomahawk в этом году

Правительство Японии намерено закупить у США до 500 крылатых ракет Tomahawk в 2023 финансовом году, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источник. Изначально планировалось, что это количество ракет будет куплено в течение пяти лет.

Ожидается, что Япония приобретет ракеты последней модели, которые используются ВМС США и могут быть запущены с эсминцев Aegis Морских сил самообороны Японии. По словам собеседника агентства, Токио также проводит консультации с Вашингтоном, чтобы изучить возможность переноса начала развертывания ракет в стране с запланированного 2026 финансового года.

О планах Токио купить американские ракеты стало известно в конце октября 2022 года. В январе это подтвердил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом. Газета «Иомиури» писала, что Япония закупит у США 500 ракет Tomahawk к апрелю 2027 года. В результате в зоне потенциального поражения окажутся прибрежные районы Китая.

О встрече господ Байдена и Кисиды — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».

Лаура Кеффер