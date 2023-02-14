Goldman Sachs вышел из капитала владельца ЦИАН

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs вышел из капитала Cian PLC, головной компании ЦИАН. Это следует из документов компании, отправленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В начале 2022 года Goldman Sachs и аффилированным с ним лицам принадлежало 10,1% Cian (более 7 млн акций).

О том, что Goldman Sachs передает свои российские активы местным топ-менеджерам, сообщалось 30 января. Согласно документам, поданным в SEС, в июне 2022 года у Cian появился новый акционер — Broomfield International Limited, получивший более 6,57 млн (9,4%) бумаг компании. В ноябре 2022 года управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы банка Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер зарегистрировали в Дубае компанию Broomfield Proprietary Investments Ltd.

Goldman Sachs принял решение о завершении деятельности в России в марте 2022 года из-за нормативных и лицензионных требований на фоне спецоперации. Он стал первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну после 24 февраля. Помимо Cian, основными активами Goldman Sachs в РФ являлись доли в HeadHunter Group PLC (владелец HeadHunter) и IXcellerate Limited (головная структура для оператора дата-центров в России).

Лусине Баласян