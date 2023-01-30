РБК: Goldman Sachs передал российские активы местным топ-менеджерам

Goldman Sachs продал часть активов в России управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы банка Максиму Климову и управляющему директору Goldman Sachs в России Антону Шрейдеру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Сделка состоялась в прошлом году.

«Сделка могла быть денежной, но с большим дисконтом. После начала военной операции на Украине Goldman Sachs готов был выйти из российских активов, не считаясь с убытками»,— сказал один из собеседников издания. Он отметил, что до февраля Goldman Sachs инвестировал в России больше, чем Baring Vostok, причем собственные средства, а не собирал различных инвесторов в фонды.

Источник РБК добавил, что основными активами Goldman Sachs в РФ являются доли в HeadHunter Group PLC (владелец HeadHunter), Cian PLC (владелец ЦИАН) и IXcellerate Limited (головная структура для оператора дата-центров в России).

Об изменениях в структуре российских активов Goldman Sachs свидетельствуют документы. Например, в поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документах HeadHunter сказано, что серди ее инвесторов появилась новая структура — Broomfield International Limited. Ее доля составляла примерно столько же, на сколько была снижена доля Goldman Sachs,— 2,9% (доля Goldman Sachs упала с 8,7% до 5,9%).

Broomfield International Limited в декабре приобрела более 6,57 млн, или 9,4%, акций Cian. На 14 февраля 2022 года аффилированные с Goldman Sachs структуры владели 10,1% компании. При этом в ноябре 2022 года Максим Климов и Антон Шрейдер зарегистрировали в Дубае созвучную с Broomfield International Limited компанию Broomfield Proprietary Investments Ltd.

Господин Климов и господин Шрейдер несколько лет назад входили в совет директоров зарегистрированной в Великобритании IXcellerate Limited, которая владела 51% Goldman Sachs на начало 2022-го. РБК выяснил, что примерно с ноября прошлого года в компании начались разговоры о том, что ей владеют «российские физлица».

В марте стало известно, что Goldman Sachs приступил к сворачиванию деятельности в России на фоне начала вооруженного конфликта на Украине. Он стал первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну после 24 февраля.

Дарья Эрозбек