Минфин США стал чаще получать доносы о нарушении санкций банками

За три недели 2023 года управление Минфина США по борьбе с экономическими преступлениями получило более 100 заявок от осведомителей, сообщивших о нарушении банками санкций, в том числе введенных против России. Такое же количество заявок было получено за последние два года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Рост числа заявок об обходе банками санкций связан с тем, что 29 декабря в США был одобрен закон о вознаграждении для тех, кто сообщает о таких преступлениях, если эта информация помогает возместить нанесенный ущерб.

Программа, позволяющая сообщать управлению Минфина по борьбе с экономическими преступлениями об обходе санкций, действует в США уже два года. Однако прежде осведомители не получали вознаграждений за предоставление такой информации.

В декабре в США было предъявлено обвинение пятерым россиянам по делу о содействии в уклонении от санкций российским спецслужбам и военным. Им грозит до 30 лет лишения свободы. Следствие считает, что они помогали России закупать передовую западную технику и оборудование для военно-промышленного комплекса в обход санкций.

Анастасия Ларина