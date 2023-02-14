Футболистов «Шинника» в Турции переселят в другой отель после драки с украинцами

Гендиректор ярославского футбольного клуба (ФК) «Шинник» Сергей Кулаков заявил, что команда сменит отель в Турции после драки с футболистами украинского «Миная». Инцидент произошел вчера, 13 февраля, в турецком отеле под Антальей Royal Seginus.

Господин Кулаков уточнил, что российская команда переезжает по собственной инициативе. «Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба. РФС в курсе этого вопроса, также о ситуации знают в ФНЛ, консульстве в Турции, правительстве Ярославской области»,— рассказал он «РИА Новости».

«Шинник» находится в Турции на тренировочном сборе. По словам источников «Ъ», между игроками двух команд происходили словесные перепалки, которые переросли в драку. Российская команда настаивает, что инцидент спровоцировали украинцы, которые «напали» на одного из игроков «Шинника». В итоге у спортсменов ФК зафиксировали рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер.

Украинская сторона эту версию не подтверждает: спортивный журналист Роман Бебех написал в Twitter, что игрок «Миная» Даниил Колесник сделал замечание одному из российских футболистов, который «некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля», но тот отказался извиняться. «Шинник» настаивает, что условием его заселения в этот отель было отсутствие украинских команд.