На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из онлайн-карты оповещения граждан. «Страна.ua» пишет, что причиной стал взлет российских самолетов в Белоруссии. Об обстрелах информации пока нет.

По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу 14 870 раз. Россия с октября начала массовые удары по критической инфраструктуре Украины. «Укрэнерго» уже в декабре объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. В начале февраля Одесса оказалась обесточена из-за аварии на подстанции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер