В Свердловской области мошенники за деньги предлагают перепрограммировать счетчики

В Свердловской области появились мошенники, которые предлагают за деньги перепрограммировать или заменить электросчетчики, сообщили в департаменте информационной политики. Власти напомнили, что перепрограммированием занимаются только ресурсоснабжающие организации. При этом перепрограммирование не является обязательным.

Напомним, в ноябре прошлого года РЭК повысила цены на электричество на 35%, однако это решение было отменено ФАС. В январе РЭК отменила ночной тариф на электроэнергию и ввела новые тарифы. Потребителям, у которых установлены двухтарифные счетчики, по-прежнему нужно сдавать ночные и дневные показания, поскольку управляющие и сбытовые компании сами суммируют показания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложением снизить тарифы на электроэнергию и изменить алгоритма их расчета.

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