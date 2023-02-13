Власти Украины сообщили, что Дания передала стране все имевшиеся у нее САУ Caesar

Дания передала Украине все имеющиеся в королевстве самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, сообщило украинское Минобороны. Точное количество САУ не приводится.

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Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Caesar

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы»,— говорится в сообщении министерства в Twitter.

30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Украину, где встретилась с президентом страны Владимиром Зеленским. В ходе визита госпожа Фредериксен говорила, что Киев получит 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. В январе Франция сообщала, что планирует передать Украине от 6 до 12 Caesar за счет заказа, предназначенного для Дании.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».