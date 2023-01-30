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Коммерсантъ FM
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Зеленский встретился с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаев, где вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил госпиталь. В нем содержатся украинские военные.

Владимир Зеленский (справа) и Метте Фредериксен во время визита в госпиталь

Владимир Зеленский (справа) и Метте Фредериксен во время визита в госпиталь

Фото: Reuters

Владимир Зеленский (справа) и Метте Фредериксен во время визита в госпиталь

Фото: Reuters

«Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева»,— написал господин Зеленский в своем Telegram. Он также опубликовал видео, на котором он вместе с датской премьером ходит по палатам госпиталя. Других подробностей о цели встречи политиков украинский президент не приводит.

По информации источника издания «Страна.ua», Дания взяла «своеобразное шефство» над восстановлением Николаева. Ранее власти страны передали украинскому городу системы очистки воды.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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