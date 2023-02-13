Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 20 февраля

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях в Екатеринбурге вырастет до 33 руб. с 20 февраля. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы города Алексей Бубнов. Тарифная линейка по проездным изменится с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Экономическая целесообразность подсказывает, что тариф нужно увеличивать. Увеличивается он меньше, чем инфляция, поэтому никаких проблем для горожан мы не видим»,– отметил вице-мэр. При этом жители Екатеринбурга смогут экономить на проезде, используя тарифные линейки, некоторые из которых будут стоить как прежде, а некоторые подешевеют.

Средства, полученные от повышения стоимости проезда, планируется направить на повышение зарплат водителям и кондукторам, а также на обновление транспорта. Алексей Бубнов отметил, что средний возраст автобусов в городе – семь лет, трамваев – 40.

Ранее в Региональной энергетической комиссии Свердловской области заявляли, что перевозчики просили повысить цены в наземном транспорте до 37-40 руб., а в метро – до 39 руб.

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