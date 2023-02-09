Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 33 руб. Решение было поддержано на заседаниях правительства Свердловской области и правления Региональной энергетической комиссии (РЭК). Цены в наземном транспорте вырастут спустя семь дней после публикации постановления РЭК, а в метро – через десять дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам и. о. председателя РЭК Владимира Гришанова, перевозчики просили повысить цены в наземном транспорте до 37-40 руб., а в метро – до 39 руб. «РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение устанавливаемых тарифов и установила предельную стоимость одной поездки и место багажа в 33 руб.», – отметил он.

Льготные тарифы для пенсионеров, ветеранов труда, школьников, студентов, инвалидов, детей и другие категорий сохраняются.

Сейчас стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга составляет 32 руб. Такой тариф утвердили в феврале прошлого года, увеличив цену на 4 руб.

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