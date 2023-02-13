Глава Удмуртии призвал муниципалитеты участвовать в отборе для строительства новых модульных отелей

Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал районы и города республики принять участие в новом отборе инвесторов в турпроекты для льготного кредитования, который в настоящее время готовит правительство России. Как рассказал господин Бречалов в ходе аппаратного совещания, в период проекта 2023-2024 года на строительство модульных отелей 3-4 звезды выделят 8 млрд руб. на все регионы.

«Сумма очень небольшая. Уделите этому внимание. Главы районов и городов, когда мы с вами говорим про экономику, про новые инвестиционные проекты — 8 млрд руб. За них стоит побороться. В прошлому году запрошенные средства нам дали в полном объеме, и у нас появились новые объекты. У вас, соответственно, появляются новые рабочие места и налоги»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, ранее предприниматели Удмуртии победили в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на строительство быстровозводимых модульных отелей. Общая сумма для республики составила 150 млн руб. Позднее первый вице-премьер рассказал, что власти Удмуртии не будут регулировать цены на проживание в туристических модульных домиках, однако планируют «стимулировать предложение».