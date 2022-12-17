Правительство Удмуртии не станет регулировать цены на туристические модульные домики

Власти Удмуртии не будут регулировать цены на проживание в туристических модульных домиках, однако планируют «стимулировать предложение». Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Туристические модульные домики вводились по очереди, некоторые все сливки собирали. Где-то стоимость составила 10-12 тыс. руб. Он первый сделал — собирает все сливки. Сейчас таких домиков открывается еще 10, поэтому они начинают конкурировать и снижать стоимость. Мы у бизнеса не будем регулировать цены, бизнес сам регулирует цены»,— подчеркнул господин Сунцов.

При этом первый вице-премьер региона отметил, что власти Удмуртии выступают с предложением продлить программу на получение грантов на создание модульных гостиниц. «Потому что надо стимулировать не потребление и спрос, а предложение. За счет огромного предложения цена всегда снижается. Мы ждем. Если такая программа продлится, будет плюс для туристической инфраструктуры Удмуртии»,— рассказал Константин Сунцов.

Так, по словам первого заместителя председателя правительства региона, строительство таких туристических объектов — дополнительная «классная история к инфраструктуре, которой нам точно не хватало». «Из десяти направлений, пять — абсолютно новые. То есть, пять — это усиление текущих баз вроде Нечкино и Камских далей, а еще пять — в новых местах. У нас есть Ижевск, Завьяловский район, Сарапул и Воткинск. Это абсолютно новые и классные места для того, чтобы там пожить. Круто»,— отметил первый вице-премьер Удмуртии.

«Что касается 2023 года, все планы по туризму и мероприятиям в календаре "Удмуртия приглашает". Все события здесь есть. У нас в планах привлечь 1 млн туристов. Одно из первых мероприятий следующего года — это наш известный гастрономический фестиваль, всемирный день пельменя»,— рассказал Константин Сунцов.

Напомним, предприниматели Удмуртии победили в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на строительство быстровозводимых модульных отелей. Общая сумма для республики составила 150 млн руб.