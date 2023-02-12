Генсек ОПЕК спрогнозировал спрос на нефть в 2023 году выше допандемийного уровня

В 2023 году будет достигнут уровень спроса на нефть почти 102 млн баррелей в день (б/с), заявил генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс, отметив, что это превысит допандемийный спрос. К 2025 году спрос продолжит расти, достигнув 110 млн б/с, спрогнозировал господин аль-Гайс.

«ОПЕК по-прежнему привержена поддержанию стабильности на рынке нефти»,— заявил генсек ОПЕК во время выступления на Egypt Petroleum Show (цитата по Reuters).

В середине 2022 года эксперты Международного энергетического агентства прогнозировали, что спрос на нефть увеличится с 97,6 млн б/с в 2021 году до 99,4 млн б/с в 2022-м и до 101,6 млн б/с в 2023 году. Согласно их январскому прогнозу, спрос на нефть в 2023 году вырастет на 1,9 млн б/с, до 101,7 млн б/с.

Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с, заявил на этой неделе вице-премьер Александр Новак. Reuters сообщило, что ОПЕК+ не станет увеличивать добычу из-за решения России.

Мария Федотова