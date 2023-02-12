Смертность от COVID-19 за сутки снизилась до минимального значения с 15 апреля 2020 года

В России за сутки выявлено 12 347 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Выздоровели за минувшие сутки 6805 человек, госпитализированы 689 человек. По состоянию на сегодня, 12 февраля, от коронавируса за сутки умер 31 человек — это минимум с 15 апреля 2020 года.

По данным штаба, смертность от COVID-19 в России снижается четвертую неделю подряд. Число заболевших COVID-19 в стране за сутки снизилось на 498. Однако до этого наблюдался рост заболеваемости четыре дня подряд.

За минувшие сутки наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Москве (2658), Санкт-Петербурге (1409), Московской области (340).

На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть. 3 февраля в России выявили второй случай заражения новым штаммом омикрон XBB.1.5 («кракен»). 7 февраля Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса.

Лусине Баласян