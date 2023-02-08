Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю выросла на треть

Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксируется на протяжении четырех недель подряд, сообщил Роспотребнадзор. По его данным, за прошлую неделю в стране было выявлено более 60 тыс. случаев заболевания. Это на 33% больше, чем неделей раньше. Почти 41% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, уточнили в ведомстве.

Основным остается омикрон-штамм вируса. «Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

3 февраля в России выявили второй случай заражения новым штаммом омикрон XBB.1.5 («кракен»). Вчера, 7 февраля, Роспотребнадзор сообщил об активизации пандемии коронавируса. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 389 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 20 октября 2022 года. Число суточных госпитализаций при этом снизилось на 3,6%.

Лаура Кеффер