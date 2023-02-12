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Коммерсантъ FM
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Президент Венгрии призвала сначала прекратить огонь на Украине и уже после обсуждать условия мира

Президент Венгрии Каталин Новак не согласилась с теми, кто видит конец в российско-украинском конфликте только после победы одной из сторон. По ее мнению, в первую очередь странам нужно договориться о прекращении огня, а уже после этого обсуждать условия долгосрочного мира.

«Есть те, кто считает, что мир может быть достигнут только в случае победы одной из сторон и поэтому поставки вооружений и война должны продолжаться. Позиция Венгрии, которую разделяют Папа Римский Франциск и дипломатия Святого Престола, заключается в том, что сначала необходимо заключить соглашение о прекращении огня, а затем определить основные условия для заключения долгосрочного мира»,— сказала госпожа Новак изданию Portfolio.

Президент считает, что мировому сообществу нужно избежать эскалации конфликта, применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны. По ее мнению, Запад и Восток не должны втягиваться в происходящее.

По мнению Каталин Новак, Россия не является самым важным партнером для Венгрии и не будет им в будущем. Будапешт сейчас ищет возможность по снижения энергозависимости от Москвы. Вместе с тем она отметила, что Россия «была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью», а ее экономика является «одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира». Президент считает, что Венгрии необходимо продумать, как выстраивать свои отношения с РФ и Украиной в долгосрочной перспективе.

Политики нескольких стран ранее на этой неделе выступили за активизацию усилий по достижению прекращения огня на Украине. Среди них — президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предлагал создать многосторонний формат по урегулированию конфликта.

Россия заявляет о готовности к переговорам без предварительных условий, на «основе той реальности, которая существует». Украина отказывается вести переговоры с РФ по крайней мере до вывода российских войск с территорий, которые она считает своими.

Леонид Уварчев

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