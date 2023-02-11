Партия «Слуга народа» предложила разрешить военным занимать пост министра обороны Украины

Фракция «Слуга народа» в Верховной раде подготовила поправки, которые позволят назначать военных на пост министра обороны Украины в военное время. С 2018 года ведомство может возглавлять только гражданское лицо (в том числе бывшие военнослужащие).

Изменения могут быть внесены в законопроект, который был принят за основу еще до ввода Россией войск на Украину, в середине февраля. Документ окончательно еще не принят. «И те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны. <...> И у нас там есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения»,— сообщила депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая «Украинской правде».

Руководитель пропрезидентской фракции Давид Арахамия в начале февраля заявил, что министром обороны будет назначен руководитель главного управления разведки ведомства Кирилл Буданов. Сейчас пост занимает Алексей Резников, которому было предложено возглавить министерство стратегических отраслей промышленности. Он отказался от предложения. Кадровые перестановки в Минобороны пока не состоялись.

О перестановках — в материале «Ъ» «Министерство в обороне».

Леонид Уварчев