Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина, который вывел поезд с нефтепродуктами с Крымского моста после взрыва

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста поезда Юрия Квашнина. СМИ сообщают, что он и его помощник смогли вывести с Крымского моста часть состава с нефтепродуктами после взрыва 8 октября. Также были награждены пожарные, участвовавшие в устранении последствий взрыва.

Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин

Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин

Фото: Телеграм-канал Крымской железной дороги

Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин

Фото: Телеграм-канал Крымской железной дороги

Помощник машиниста Виктор Прошин награжден медалью «За отвагу». По данным «РИА Новости», он и господин Квашнин отцепили и увели с горящего Крымского моста 25 из 59 вагонов поезда.

Ордена Мужества получили пожарные:

  • Александр Невзоров,
  • Александр Усовской,
  • Сергей Щенятский.

Среди награжденных госнаградами РФ — корреспондентка Readovka Анастасия Елсукова, получившая ранение в Соледаре.

Мария Федотова

Фотогалерея

Взрыв на Крымском мосту

Предыдущая фотография
По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 10

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...