Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина, который вывел поезд с нефтепродуктами с Крымского моста после взрыва

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста поезда Юрия Квашнина. СМИ сообщают, что он и его помощник смогли вывести с Крымского моста часть состава с нефтепродуктами после взрыва 8 октября. Также были награждены пожарные, участвовавшие в устранении последствий взрыва.
Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин
Фото: Телеграм-канал Крымской железной дороги
Помощник машиниста Виктор Прошин награжден медалью «За отвагу». По данным «РИА Новости», он и господин Квашнин отцепили и увели с горящего Крымского моста 25 из 59 вагонов поезда.
Ордена Мужества получили пожарные:
- Александр Невзоров,
- Александр Усовской,
- Сергей Щенятский.
Среди награжденных госнаградами РФ — корреспондентка Readovka Анастасия Елсукова, получившая ранение в Соледаре.
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Взрыв на Крымском мосту
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