Путин наградил орденом Мужества машиниста Квашнина, который вывел поезд с нефтепродуктами с Крымского моста после взрыва

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста поезда Юрия Квашнина. СМИ сообщают, что он и его помощник смогли вывести с Крымского моста часть состава с нефтепродуктами после взрыва 8 октября. Также были награждены пожарные, участвовавшие в устранении последствий взрыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин

Фото: Телеграм-канал Крымской железной дороги Виктор Прошин (слева) и Юрий Квашнин

Фото: Телеграм-канал Крымской железной дороги

Помощник машиниста Виктор Прошин награжден медалью «За отвагу». По данным «РИА Новости», он и господин Квашнин отцепили и увели с горящего Крымского моста 25 из 59 вагонов поезда.

Ордена Мужества получили пожарные:

Александр Невзоров,

Александр Усовской,

Сергей Щенятский.

Среди награжденных госнаградами РФ — корреспондентка Readovka Анастасия Елсукова, получившая ранение в Соледаре.

Мария Федотова